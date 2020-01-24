تعرفوا الى حفيد عادل إمام الشاب الذي يحمل اسمه

متابعة بتجــــــــــرد: نشر المخرج رامي إمام، ابن الفنان المصري عادل إمام، عبر خاصية “ستوري” على حسابه على “إنستغرام” فيديو ظهر فيه برفقة ابنه للمرة الأولى.

وقال: “يا جماعة أنا جبتلكم النهارد ده العريس بتاع الفيديو”. كما ألقى الابن التحية على المتابعين وأضاف: “ازيكم يا جماعة عاملين إيه؟ أحب أشكر كل واحد فيكم وكل واحد شاف الفيديو بتاعي وأحب أشكر أبويا على دعمي”. وأعاد الأب التعليق: “شكراً يا جماعة عادل إمام جونيور لأول مرة”.

وتابع الشاب: “وكل واحد عنده تعليقات سواء حلوة أو وحشة يحطها على الفيلم”. ويأتي هذا بعد نشره فيلماً قصيراً قام بإخراجه بنفسه على قناته على “يوتيوب”.

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ويشار إلى أن المواقع ضجت في قت سابق بعد انتشار فيديو ظهرت فيه للمرة الأولى حفيدة الفنان القدير وذلك خلال لقاء تلفزيوني أجرته معها قناة “محور” وأضاء على امتلاكها موهبة الرسم.

وكشفت هالة أن جدتها شجعتها منذ كانت في الـ8 من عمرها على احتراف الرسم وعلى تطوير موهبتها بعد أن شاهدت أحد رسومها. ولفتت إلى أن جدها الفنان القدير يطلع على أعمالها ويظهر إعجابه بها.