نسرين طافش: أنا سينغل ولا أفكر في الزواج

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن أنها تحضر حالياً لاستكمال مسيرتها السينمائية بالمشاركة في فيلمين سيبدأ تصويرهما عقب شهر فبراير المقبل، ولكنها حالياً تصور مشاهدها الخاصة بمسلسل “ختم النمر”.

مسلسل “ختم النمر” الذي يعرض قريباً ويستمر لـ45 حلقة، تشارك في بطولته نسرين طافش مع عدد من النجوم أبرزهم أحمد صلاح حسني، وميرهان حسين، ويخرجه أحمد سمير فرج الذي عبرت طافش عن سعادتها بالعمل معه في هذه التجربة التي وصفتها بأنها “مميزة ومختلفة كثيراً عن أعمالها السابقة”.

وأكدت طافش، في تصريحات لها، أنها لم تستقر على عمل تخوض به الموسم الرمضاني القادم، لانشغالها بـ”ختم النمر”، خاصة أنه مسلسل طويل وهي المرة الأولى التي تقدم فيها عمل يمتد لـ45 حلقة، ما ترتب عليه الاعتذار عن كثير من العروض الدرامية. لكنها أكدت أنها سعيدة بالتجربة وترى أنها تستحق التفرغ.

وأشارت نسرين طافش إلى أن المعايير في اختيار الأعمال بالنسبة لها، ثابتة منذ بداية مشوارها الفني بمسلسل “هولاكو” عام 2002، فهي انتقائية دائما ولا تقبل أعمال دون المستوى ولا تتنازل في سبيل الحصول على أدوار. وقالت: “العمل الناجح دائما يتوقف على فريق العمل من النجوم الممتازين والإخراج وشركة الإنتاج التي توفر كافة الإمكانيات”.

وتابعت نسرين معربةً عن سعادتها بالعملين اللذين قدّمتهما من قبل عن مشاكل النساء وهما مسلسل “صبايا”، و”جلسات نسائية”، وقالت أن هذه النوعية من الأعمال تلقى إعجاب الجمهور دائماً، خاصة الرجال الذين يتوقون لمعرفة أسرار النساء، أو المرأة التي تحب مشاهدة تفاصيل تجاربها عبر الشاشة، أو قصص نجاح تلهمها.

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وأبدت نسرين طافش في تصريحاتها، رغبتها في تقديم عمل فني يدمج بين موهبتيها في الغناء والتمثيل بشكل احترافي.

وفي سياق آخر، نصحت جمهورها من الجنس اللطيف اتباع روتين يومي بسيط للحفاظ على نضارة البشرة ورشاقتها من وحي تجربتها الخاصة. وشددت على فوائد الرياضة اليومية “لأنها مهمة جداً بالنسبة للجسم وتفرّغ الطاقة السلبية، وتشحن الجسم بأكسجين يؤثر على البشرة وإطلالة الوجه، كما أنها تفرز هرمون السعادة الذي يساعد على مواجهة الحياة بشكل أقوى”.

واعتبرت “طافش” أن عيد الحب بالنسبة لها هو مناسبة غير عادية لأنه يتوافق مع عيد ميلادها، واعتادت منذ صغرها على الاحتفال بالمناسبتين معاً. وأكدت في تصريحاتها، أنها “سينغل” أي غير مرتبطة حالياً. لذلك، على حد وصفها فإن الاحتفال بالفلانتين ليس مهماً.

وقالت نسرين انها لا تفكر في الإرتباط بعلاقة حب أو زواج، في هذه الفترة من حياتها التي تفضل فيها التركيز على عملها وإعطائه الوقت والجهد حتى تحقق النجاح الذي تتطلع إليه. وفي ما يتعلق بشائعات زواجها نفت ذلك تماماً، موضحة أنها لا تنتبه كثيراً لهذه الشائعات ولا تهتم بمصدرها.