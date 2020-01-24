مصطفى شعبان رداً على الهجوم عليه: رواية “حتى لا يطير الدخان” ليست حكراً على أحد

متابعة بتجـــــــــرد: حلّ الفنان مصطفى شعبان ضيفاً على الندوة التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الــ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام حالياً بأرض المعارض بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وعن سؤال حول تقديمه رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رفض شعبان التعليق على المسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، مؤكداً أنه يفضل أن يكون الحديث عنه بعد العرض.

وأضاف رداً على الهجوم الذي قوبل به بعد الإعلان عن تقديمه المسلسل: “رواية إحسان عبد القدوس ليست حكراً على أحد، وأنها متاحة للجميع، وننتظر حتى يتم عرض المسلسل؛ وحينها نرى هل سينجح أم لا”.

وكان المؤلف مصطفى محرم هاجم مصطفى شعبان في تصريحات صحافية، مؤكداً أن اختياره ليؤدي دوراً قدمه عادل إمام من قبل يعد اختياراً خاطئاً، لأن إمكانياته التمثيلية ضعيفة ولا ترقى لأن يقدم الدور بحرفية كما قدمه الزعيم، وهو ما يعد مسخاً للفيلم.