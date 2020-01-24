غادة عبد الرازق تثير ضجة بفستان زفاف

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلاً كبيراً على “إنستغرام” بسبب صورة نشرتها على حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان زفاف.
وبمجرد نشر الصورة انهالت التعليقات من متابعيها وجمهورها الذي ظن الكثير منهم أن هذا إعلان منها عن زواجها، حيث علق عدد كبير من الجمهور بالتهنئة بزواجها، وما أثار الجدل أكثر هو عدم رد غادة على أي من تلك التعليقات، سواء بالإيجاب أو بالنفي، مما أشعل التخمينات بين الجمهور، إذ أكد البعض أن هذه الصورة قد تكون ضمن عمل جديد، وربما تكون دعاية لمسلسلها الرمضاني الجديد.
وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت أنها ستخوض السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم “سلطانة المعز”، وهو ينتمي للدراما الشعبية، ويشارك في بطولته شريف منير ومحمود البزاوي.
يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل “حدوتة مرة”، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف.
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