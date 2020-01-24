والد ميغان ماركل يحرجها ويكشف للمرة الأولى صوراً قديمة لها

متابعة بتجـــــــــرد: لم يتردد توماس ماركل، والد ميغان ماركل، في الدخول على خط الضجة التي أثارها إعلانها وزوجها الأمير هاري مؤخراً تخليهما عن مهماتهما الملكية.

وجاء هذا من خلال ظهوره في فيلم وثائقي عنوانه My Story عرضته قناة Channel 5 البريطانية منذ أيام قليلة وكشف فيه عدداً من الصور التي لم تنشر سابقاً لابنته، من طفولتها الأولى حتى سنوات شبابها.

وظهرت ميغان في الصور بإطلالات ومراحل عمرية مختلفة وفي مواقف ومناسبات عائلية واجتماعية وخاصة. ولفتت الأنظار بالتغييرات التي طرأت على شكلها في كل تلك المراحل.

وقال الأب في تصريح للفيلم: “في البدء حين ولدت لم يكن بإمكاني أن أكون سعيداً”. وأضاف: “قدموها لي، رأيت وجهها وأحببتها جداً. كنت أعرف أنها ستكون استثنائية”.

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وتابع الأب الذي لم يتمكن من حضور حفل الزفاف الملكي الذي أقيم لابنته: “لا شك في أن الأسرة الملكية مدينة لي بشيء ما. وهاري مدين لي بأمر ما، وميغان أيضاً. يجب مكافأتي لأنني عشت ظروفاً صعبة جداً”.

ويأتي عرض هذا الفيلم في ظل الضجيج الذي أحدثه انتقال الأمير هاري وميغان ماركل إلى كندا حيث ظهرا كمواطنين عاديين يعيشان خارج أحكام البروتوكول الملكي.