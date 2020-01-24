قصي خولي يرد على موضوع خلافه مع نادين نجيم: “علاقتنا كتير سيئة”

انطلق منذ عدة أيام تصوير مسلسل “2020” في لبنان، بطولة النجمين قصي خولي ونادين ن. نجيم، كتابة نادين جابر وبلال شحادات، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج شركة الصبّاح أخوان.

تؤدي نادين شخصية “النقيب سما”، فيما يؤدي قصي شخصية رئيس عصابة.

عن العمل، أكد قصي لـ “تراندينغ” أنه مميز وخاص يتناول قضايا جديدة. ويخاطب شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني والعربي. متمنياً ان تكون النتيجة جيدة في رمضان.

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وعن نادين نجيم التي تشاركه بطولة “2020”، تمنى “خولي” أن تنال الثنائية اعجاب الجمهور وان يحققا النجاح كما فعلا في مسلسل “خمسة ونص”.

وعن الاشاعة التي تحدثت عن ان علاقته بـ نادين ليست جيدة، قال قصي مازحاً وضاحكاً “علاقتنا كتير سيئة لذا سنتعاون مرة ثانية مع بعض”.

وتابع هناك من يريد ان “يتذاكى بتحليلاته” ولكن نادين ممثلة ممتازة وصديقة جداً وشريكة، متمنياً ان يقدما عملاً مميزاً في رمضان.