محامية والدة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف استدعاء شقيق الهاشم للتحقيق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من إعلانها بأن هناك وقائع جديدة لن تقوم بكشفها احترامًا لسرية التحقيق، إلا أن محامية والدة قتيل منزل نانسي عجرم، المحامية رحاب البيطار كشفت في منشور لها عبر فيسبوك عن بعض الأمور، وخصوصًا فيما يتعلق بأسماء الشهود.

وكشفت البيطار في منشورها قائلة: "خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4.32 دقيقة".

وأضافت البيطار: "تقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب..هذا وقد ترك فادي الهاشم رهن التحقيق".

مشيرة إلى ان الجلسة القادمة ستكون بتاريخ 2020/3/10، وتتضمن استدعاء كلّ من العاملين في العيادة للتحقيق، بالإضافة إلى شخص يدعى أبو الذهب وشقيق فادي الهاشم، للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم.

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وكانت قاضي التحقيق الأول نقولا منصور عقدت أولى جلسات التحقيق مع فادي الهاشم ظهر أمس الخميس في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، وذلك للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب الموسى وقيام الهاشم بقتله.

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ونشرت رحاب عبر حسابها في تويتر، تغريدة جاء فيها: "الجلسة الاولى لدى قاضي التحقيق الاول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين ان هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الامور ولكن من الواضح ان التعامل بالملف اصبح اكثر جدية".

وفي وقت سابق كانت البيطار قد نشرت أن موكلتها وهي والدة القتيل محمد حسن الموسى استلمت ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلسة أمس الخميس للإدلاء بشهادتها في قضية مقتل ابنها، إلا أنه لم يُكشف عما قالته والدته في شهادتها حتى الآن.

يُذكرأنه تواجد محامو كلا الطرفين في أولى جلسات التحقيق لبدء النظر في القضية، وفي غضون ذلك؛ قررت نانسي عجرم، استئناف نشاطها الفني، إذ كشفت الصفحة الرسمية لمحبي نانسي عجرم، عبر إنستغرام، عن استعداد الفنانة اللبنانية لإحياء أول حفل غنائي بعد هذه الأزمة.