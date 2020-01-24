حلا شيحة شقيقة يسرا في رمضان المقبل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تلعب الفنانة حلا شيحة دور شقيقة الفنانة يسرا في مسلسل "قارئة الفنجان" الذي كان اسمه مسبقاً "دهب عيرة". حيث تعاقدت مع الشركة المنتجة رسمياً لتجسِّد دورها في العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وسيبدأ تصوير أولى مشاهده في منتصف الأسبوع المقبل.
الجدير ذكره أن المسلسل من تأليف من تأليف أحمد عادل وأمين جمال، فيما انتهى المخرج سامح عبدالعزيز من معاينة أماكن تصوير المسلسل ويستمر بترشيح باقي أبطاله والتعاقد معهم بشكل رسمي.
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