شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقاء يجمع تامر حسنى بهايدى محمد ضحية ذا فويس كيدز.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النجم تامر حسني بالطفلة هايدي محمد متسابقة برنامج ذا فويس كيدز، خلال تكريم خاص له، حيث قامت بالغناء معه أمام الحضور، دعما لها بعد الظلم التي تعرضت له ، وما أثارته من جدل بسبب خروجها من مرحلة الصوت وبس من البرنامج.

وأعرب تامر حسني عن سعادته للقاءها خلال تكريمه ووعدها بالغناء فى حفله المقبل، ونشر صورا تجمعهما عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها :"مبسوط عشان شوفت هايدي و غنينا مع بعض".

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واستجاب النجم تامر حسنى للطفلة هايدى محمد متسابقة برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، والتى أعربت عن أمنيتها من خلال فيديو لها مع ”الخليج 365” عن حلمها فى مقابلة نجم الجيل تامرحسنى، والتقاط صور معه، وبمجرد مشاهدة النجم تامر حسنى لفيديو الطفلة هايدى محمد قام على الفور بالاستجابة لطلبها، وسجل لها رسالة خاصة عبر ”الخليج 365”، وهى عادة "حسني" فى الاستجابة لمعجبيه وجمهوره، والوقوف بجانبهم دائما.

وقال نجم الجيل عبر رسالته للطفلة هايدى محمد : "أزيك ياهايدى عاملة إيه ياحبيبتى، أنا وصلنى الفيديو اللى طلبتى تشوفينى فيه من خلال الخليج 365، طبعا أنا بشكرهم على اهتمامهم بيكى، وعايز أقولك إن صوتك جميل جدا جدا، أنتى طلبتى تشوفينى، أنا هخليكى تشوفينى، وإن شاء الله هنغنى مع بعض فى أقرب حفلة، خلى بالك على نفسك، وسلميلى على أسرتك الكريمة".

وكانت الطفلة هايدى محمد ظهرت فى برنامج " the voice kid" السبت، وتعرضت لظلم واضح من لجنة تحكيم البرنامج على حد قولها ، ورغم أنها تألقت فى أغنية "هذه ليلتي" لكوكب الشرق، إلا أن أعضاء لجنة التحكيم بالكامل وهم المطربون عاصى الحلانى ونانسى عجرم ومحمد حماقى لم يضغطوا لاختيار الفتاة التى حازت على إعجاب جماهير الوطن العربى عند سماع صوتها في الحلقة الثالثة من البرنامج، و رغم قوة صوتها لكن لم يلتف لها أحد المدربين، فانهمرت الطفلة فى البكاء.

الطفلة هايدى محمد، صاحبة الصوت الجميل، والأداء الراقى، قالت فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج " the voice kid"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، عاصي الحلانى، ونانسى عجرم، ومحمد حماقى، معلقة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".