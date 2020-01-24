شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين: ليا الشرف إنى أشارك بأغنيتين لأبطالنا البواسل فى عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشاعر تامر حسين عن سعادته بوجود أغنيتين له باحتفالية عيد الشرطة التي حضرها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك بأغنية "هنا مصر" و "سوا سوا".

ونشر تامر حسين صور تجمعه بالفنان نادر حمدي والملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"كان ليا الشرف إنى أشارك للعام التانى ع التوالى ب أغنيتين ل أبطالنا البواسل فى عيد الشرطة ولمصر الغالية ????????مع زمايلى المُبدعين عمرو مصطفى ونادر حمدى واتمنى يكونوا نالوا إعجابكم جميعاً .. أغنية هنا مصر غناء مصطفى حجاج وهبة مجدى ... وأغنية سوا سوا ل الطفلة الموهبة جداً ياسمين ... وكل عام وأبطال مصر ورجالها المخلصين بخير ".



تامر حسين

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى 25 يناير، قائلا: "يتواكب اليوم مع ذكرى 25 يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصرى وتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب مصر العظيم فى هذه المناسبة الغالية متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر لمصر وشعبها واقعا جديدا ومتطورا .

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ووجه الرئيس حديثه لأعضاء هيئة الشرطة: "إن ما تخوضونه من حرب شرسة بالتعاون مع أقرانكم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب الأسود، سيظل محل تقدير واعتزاز منى ومن جميع أفراد شعبنا العظيم، فالمهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أمانتها إلا رجال أشداء يدركون جيدًا قيمة الانتماء الوطنى، فأنتم أبناؤه الأوفياء ومصدر فخره وعزته، وأن مصر تتطلع إليكم وإلى دوركم الرائد فى حماية الوطن من كل شر تحية لكم فى يوم عيدكم وتحية لشهدائنا الأبرار التى تطوف أرواحهم حولنا تزهو فى عزة وكرامة بمنزلتها العليا فى الدنيا والأخرة".