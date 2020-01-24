شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان الشاب محمد فاروق شيبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم والد الفنان الشاب محمد فاروق شيبا، وتقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة، والعزاء اليوم الجمعة بمنزل العائلة فى ميت عقبة.

وكان قد توفى الأخ الأكبر للممثل الشاب محمد فاروق شيبا، نوفمبر الماضى، وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة عن وفاة شيبا نفسه، قبل أن ينفيها الفنان الشاب على صفحته الشخصية على "فيس بوك" .

الفنان محمد فاروق شيبا شارك فى العديد من الأعمال، أبرزها مسلسل "ابن حلال" بطولة النجم محمد رمضان، وكان بوابة عبوره إلى جمهور الدراما فى مصر، كما شارك فى مسلسل "الكبير قوى" مع النجم أحمد مكى، و"طاقة نور" مع النجم هانى سلامة.