تراند اليوم : شاهد..نادية الجندي تبدأ تصوير مسلسل “نساء من ذهب”

أعلنت الممثلة المصرية القديرة ​نادية الجندي​ عن انطلاق تصوير مسلسلها “نساء من ذهب” الذي تلعب فيه البطولة إلى جانب كل من الممثلات المصريات نبيلة عبيد​ وهالة فاخر​ و​سميحة أيوب​.

وشاركت “الجندي” متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لكلاكيت التصوير وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “بِسْم الله توكلنا علي الله دعواتكم يارب أكتب لنا التوفيق والنجاح مسلسل نساء من ذهب في رمضان على قنوات mbc إنتاج صادق الصباح إخراج ​وائل احسان​ تأليف امين جمال مدير التصوير ايهاب محمد علي”.

المسلسل مأخوذ من “فورما” أميركي كوميدي أنتجته شركة ديزني، وتدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات متقدمات في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية.