تراند اليوم : أول عرض غنائى لـ “هايدي” بعد استبعادها من برنامج “ذا فويس كيدز”

أعربت الطفلة المصرية هايدي محمد، التي أثار استبعادها من برنامج “ذا فويس كيدز”، ضجة واسعة، عن تحديها للمطرب اللبناني عاصي الحلاني، عضو لجنة تحكيم البرنامج ردًا على عدم اختيارها من أي من المدربين.

ونفت “هايدي” في مقطع فيديو نشره موقع “ET بالعربي”، ما قاله الحلاني، قائلة إنها قدمت أغنيتها كما فعل كل المشتركين ولم تكن تعلم أنه قد لا يتم اختيارها.

وكان الحلاني قال مقابلة مع من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة “MBC4” إن هايدي تتمتع بصوت رائع وموهبة مميزة. وكشف أنها من أصحاب المواهب الذين يظهرون في الحلقات الأخيرة بالتزامن مع اكتمال عدد المشتركين الذين تم اختيارهم.

وأوضح أن هذا ما منعه ونانسي ومحمد حماقي من الاستدارة بعد غنائها، مشيرًا إلى أن هذا يحدث في برنامج الكبار أيضًا. ودعاها إلى المشاركة ثانية في العام المقبل.

من جهته، أعرب الملحن المصري محمود الخيامي عن تضامنه مع هايدي معلنًاً استعداده لتقديم المساعدة لها، قائلاً إنها تتمتع بموهبة تضاهي موهبة مدربي البرنامج.