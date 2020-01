تراند اليوم : نيكول سابا تصدم الجميع بصورة إباحية:« نعم فعلتها ومش هروح الجنة»

صدمت فنانة عربية شهيرة، الجميع بنشر صورة إباحية صارخة، قبل أن تقوم بحذفها بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له.

ونشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة لأسد يعاشر لبؤة جنسيًا، وكتبت فيه: « Oh! Yes we did it» أو «لقد فعلناها»,

الصورة فتحت هجومًا عنيفًا على الفنانة، خاصة انها تحمل إيحاءات جنسية، قبل أن تعود وتحذفها لكنها لم تعتذر، بل دافعت عن نفسها، ووصفت نفسها بالمتصالحة مع الحياة، وغير مدّعية للمثالية والعفة كبعض الفنانات، نافية ما اثير حول حملها الثاني.

وقالت في فيديو لها: « أنا صحيت علي تهاني وناس عم تقولي مبروك وإنتي حامل ومواقع عم تكتب، الصراحة فال حلو الله يجيب الخير.. بس هايدي الموضوع إشاعة وماحزرتو شو بدي أقول.. وبصراحة المفروض أنا أذكي من هيك.. ولو راح أعلن عن حملي إذا صار أكيد مش راح أعلنه بهيدي الطريقة من وراء بوست وصورة، ساعتها راح أكون أوريجنيال أكثر وابتكارية لما أعلن مثل هذا الخبر بقيمته، للأسف ما حزرتوا المرة دي».

وأضافت: «خلينا راح أقولكم من الآخر أنا إنسانة كثير متصالحة مع حالي ومتصالحة مع الحياة ومع جوزي واللي بيعرفني كثير بيعرف عقلي وتفكيري، فبليز أنا مو ناقصة معقدين ولا مكبوتين في إشي في الدنيا أهم بكثير من التعليق علي الأشياء التافهة بي كول.. كلنا عندنا أناميل تشانيل وبنعلق عليهن.. ما شيلت الزير من البير لنعلق كل هاد القد.. أنا مثل الفنانات اللي بيدعوا المثالية والعفة.. طيب.. أنا مش رايحة ع الجنة خيي.. ارتحت منيح.. سيبوني في حالي وكفاية بقي معقدين».