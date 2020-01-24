ميريام فارس تحتفل مع العشاق في الإمارات

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلاً غنائياً كبيراً بمناسبة عيد الحب لهذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في مدينة رأس الخيمة، مساء 14 شباط/فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تحتفل ملكة المسرح مع الجمهور ومحبّيها في هذه المناسبة، ضمن فعاليات “مهرجان السعادة”، حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها وتحديداً تلك الرومانسية منها.

ميريام فارس أعربت عن حماسها للحفل المنتظر وأرفقت بوستر السهر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق جاء فيه: “كتير محمسة لإلتقي بجمهوري الحبيب بالإمارات في ليلة عيد العشاق يوم الجمعة ١٤ فبراير ضمن مهرجان السعادة في رأس الخيمة ونقضي سوا ليلة من العمر”.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس طرحت مؤخراً كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.