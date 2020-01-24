متابعة بتجـــــــــرد: يحقق مسلسل “إبنة السفير” بطولة النجمين نسيلهان أتاغول وإنجين أكيورك نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه في تركيا.
المسلسل الذي عُرضت حلقته الخامسة مساء الإثنين الفائت تصدر نسب المشاهدة بالمنافسة مع جميع الأعمال المعروضة في وقته ما صدم المتابعين.
وبذلك يكون مسلسل “إبنة السفير” قد تفوّق على مسلسل “الحفرة” الذي يُعرض بموسمه الثالث والذي اعتاد الجمهور على احتلاله المركز الأول في هذا اليوم منذ بداية عرضه.
كما تفوّقت نسليهان على زوجها قادير دوغلو بمسلسله “الوصال” الذي يُعرض بموسمه الثاني حيث من المتوقع أن يكون الأخير بسبب تدني نسب المشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نسليهان أتاغول وأنجين أكيوريك يقلبان المعادلة الدرامية في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.