نسليهان أتاغول وأنجين أكيوريك يقلبان المعادلة الدرامية في تركيا

متابعة بتجـــــــــرد: يحقق مسلسل “إبنة السفير” بطولة النجمين نسيلهان أتاغول وإنجين أكيورك نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه في تركيا.

المسلسل الذي عُرضت حلقته الخامسة مساء الإثنين الفائت تصدر نسب المشاهدة بالمنافسة مع جميع الأعمال المعروضة في وقته ما صدم المتابعين.

وبذلك يكون مسلسل “إبنة السفير” قد تفوّق على مسلسل “الحفرة” الذي يُعرض بموسمه الثالث والذي اعتاد الجمهور على احتلاله المركز الأول في هذا اليوم منذ بداية عرضه.

كما تفوّقت نسليهان على زوجها قادير دوغلو بمسلسله “الوصال” الذي يُعرض بموسمه الثاني حيث من المتوقع أن يكون الأخير بسبب تدني نسب المشاهدة.