متابعة بتجــــــــرد: أثار الصحافي التركي ​أوبرام كانيكال​ جدلاً كبيراً بعد كشفه عن أن أسرة مسلسل “​العشق الممنوع​” كانت تعتقد أن النجمين التركيين ​كيفانش تاتليتوغ​ و​هازل كايا​ تربطهما علاقة عاطفية.

وأشار أوبرام إلى أن كيفانش وهازال كانا يصلان إلى موقع التصوير مع بعضهما ويغادران أيضاً سوياً، إضافة إلى تجولهما ودردشتهما السرية.

وأضاف أن علاقة النجمين كانت غريبة، فكيفانش كان يطلب ايقاف التصوير حينها عندما تتعب هازال، الأمر الذي لم يفعله حينما كانت تُرهق النجمة التركية ​بيرين سات​.

وتابع أوبرام نقلاً عن مصدر قريب من الثنائي، أنهما ربما لم يتفقا في الحب ففضّلا أن الإكتفاء بصداقتهما.