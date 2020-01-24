متابعة بتجــــــــرد: أثار الصحافي التركي أوبرام كانيكال جدلاً كبيراً بعد كشفه عن أن أسرة مسلسل “العشق الممنوع” كانت تعتقد أن النجمين التركيين كيفانش تاتليتوغ وهازل كايا تربطهما علاقة عاطفية.
وأشار أوبرام إلى أن كيفانش وهازال كانا يصلان إلى موقع التصوير مع بعضهما ويغادران أيضاً سوياً، إضافة إلى تجولهما ودردشتهما السرية.
وأضاف أن علاقة النجمين كانت غريبة، فكيفانش كان يطلب ايقاف التصوير حينها عندما تتعب هازال، الأمر الذي لم يفعله حينما كانت تُرهق النجمة التركية بيرين سات.
وتابع أوبرام نقلاً عن مصدر قريب من الثنائي، أنهما ربما لم يتفقا في الحب ففضّلا أن الإكتفاء بصداقتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيق العلاقة العاطفية بين كيفانش تاتليتوغ وهازل كايا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.