ويندي ويليامز تنفصل عن زوجها بعد 22 عاماً من الزواج

متابعة بتجـــــــــرد: انفصلت الإعلامية الأميركية ​ويندي ويليامز​، البالغة من العمر 55 عاماً، رسمياً عن زوجها المنتج ​كيفين هانتر​ البالغ من العمر 48 عاماً، وذلك بعد أن وقع أخيراً الطلاق بينهما.

وكانت تقدمت ويندي بطلب الطلاق في شهر نيسان/أبريل 2019، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وذلك بعد 22 عاماً على زواجهما.

وبحسب الوثائق القانونية التي تمّ الكشف عنها، بالنسبة للتسوية بينهما فيما خص أملاكهما، فإنه سيتم تقسيم منزل ويندي في نيو جيرسي الذي عرضته مؤخرا للبيع بنسبة 50/50 عند بيعه.

وستحتفظ ويندي بمنزل فلوريدا حيث تعيش هي ووالدتها حاليا، بينما فاز كيفن بالحق في منزله الثاني في نيو جيرسي في موريستاون، والذي باعه مؤخرا، كما أوضحت الوثائق أن شركة الإنتاج الخاصة بهما سيتم تقسيمها أيضا بملكية 50/50.

ومع ذلك، يريد كيفن أن تدفع ويندي له مبلغا مقابل حصته بالإضافة إلى حزمة تعويض، ولكن تم الاحتفاظ بسرية هذه المبالغ.

ولن يكون هناك خلاف بينهما على حضانة إبنهما الوحيد كيفن جونيور هانتر إذ أنه يبلغ الـ19 من عمره.