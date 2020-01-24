ياسمين صبري سفيرة جديدة لهذه الماركة العالمية

متابعة بتجـــــــــرد: إختارت العلامة التجارية العريقة “كارتييه” الممثلة ياسمين صبري كأول وجه عربي الى جانب نخبة من المشاهير العالميين للمشاركة في حملتها الإعلانيّة الأخيرة “بانتير دو كارتييه Panther De Cartier”.

وقد شاركت ياسمين في الإعلان الخاص بإطلاق مجموعة كارتييه الجديدة المرصّعة بالماس وتألقت صبري خلال الإعلان بجامبسوت أسود اللّون عكس جمالها وأناقتها.

وبالتزامن مع مشاركتها في إعلان “كارتييه”، كشفت ياسمين أيضاً عن التعاون الذي جمعها مع ماركة M.A.C Cosmetics العالمية تحت عنوان M.A.C x YasmineSabri لإطلاق مجموعة المكياج الأخيرة في إصدار محدود مُبتكر خصيصاً ليناسب منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، بدأت ياسمين بتصوير أولى مشاهد مسلسل “فرصة تانية” الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل حيث تلعب دور بطولي الى جانب عدد من أشهر الممثلين المصريين أيتن عامر، أحمد مجدي، ومحمد دياب، هبة عبدالغني، ادوارد، أحمد النجار. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.