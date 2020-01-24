ريما فقيه في صورة مفاجئة لها بعد شهرين على إنجابها

شاركت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانيّة الأصل، ريما فقيه جمهورها بصورة على حسابها على إنستغرام، تستعرض فيها رشاقتها وذلك بعد شهرين من وضع طفلتها الثالثة أميرة.

وظهرت “فقيه” في الصورة وهي تكشف عن بطنها النحيف. وأرفقت الصورة بالعبارة التالية: “شهرين بعد الولادة … اللياقة البدنية هي الحياة”.

وكانت ريما قد نشرت في الأيام السابقة عدة فيديوهات اثناء ممارستها الرياضة، هذا ما جعلها تخسر الوزن الزائد بسرعة.

نذكر ان ريما فقيه تزوجت من وسيم صليبي في لبنان خلال الصيف 2016 بحضور مجموعة كبيرة من الاصدقاء والنجوم العالميين. ولديهما ثلاث أطفال وهم ريما وجوزيف وأميرة.