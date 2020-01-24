دانا الحلبي وعبد المنعم عمايري.. هل ناقضا نفسيهما بعد الارتباط؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أثار ارتباط الفنان عبد المنعم عمايري بالفنانة اللبنانية دانا الحلبي حالة من التساؤلات والاستغراب بين الجمهور نظرًا لتصريحات الثنائي عن الزواج خصوصًا بعد انفصال كليهما عن زواجه الأول.

ومع مرور أيام قليلة على إعلان عمايري والحلبي حول خطوبتهما بصورة جمعتهما وقامت الأخيرة بنشرها عبر صفحتها على إنستغرام علقت عليها "فاجأتكم مو" لكن الأمر كان في مرصاد الجمهور، في ظل مفاجأة الفنانة بالمرة الأولى أنها قد دخلت القفص الفضي دون أن تعلن عن هوية العريس.

وفي المرة الثانية نفي الفنان عبد المنعم عمايري ارتباطه بالفنانة بعد أن تم إدراج اسمه فور إعلان دانا عن خطوبتهاعندما قال:"شو عم يصير؟… ما عم افهم..!!!"، ثم إعلان الثنائي الأمر بشكل رسمي.

لكن المتتبع لتصريحات الثنائي في مقابلات إعلامية عديدة سابقًا يرى أنهما قد ناقضا نفسيهما بشأن الزواج، فدانا الحلبي أكدت في تصريح سابق لـ"فوشيا" أن الزواج مؤسسة فاشلة، ولن تتزوج مجددًا بل ستعيش علاقات حب، ووصفت أيضًا فستان زفافها الذي ارتدته في زواجها الأول (ما في أبشع منوا)، رغم أنها تداركت الموقف وأردفت بالقول إنها تشجع الزواج الثاني.

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وأضافت أن أبناءها سيهتمون بها عند تكبر ولن تشعر بالخوف لعدم وجود رجل يساندها ويقف بجوارها.

من جهته أكد عبد المنعم عمايري أنه يستبعد فكرة الزواج مجددًا بعد انفصاله عن زميلته الفنانة أمل عرفة، مشددًا على أنه لن يجد امرأة تشبهها، ويُشيد بها كلما ذُكر اسمها في المقابلات الإعلامية، لاسيما وأن علاقتهما استمرت 14 عامًا وأنجب الثنائي ابنتان سلمى ومريم، غير أنه لم يحسم الأمر نهائيًا بعدم ارتباطه مجددًا ليؤكد ذلك بعدما خطب دانا الحلبي.

وترقب الجمهور موقف الفنانة أمل عرفة بعد ارتباط طليقها مجددًا لكن ردها جاء من خلال الإجابة على تغريدة أحد المتابعين قال فيها: "قررت خبرك خبر سيء، طليقك صار زوج دانا" لترد بالقول: "الله يكتبلن كلّ الخير".

وانفصلت الثنائي أمل وعبد المنعم في عام 2015، وطمأنت الفنانة وقتها محبيها بالقول:"رح كون منيحة لا يهمكم"، وأضافت ": "الخبر المتعلق فيي أنا وَعَبَد صحيح، قدر الله وما شاء فعل، وَعَبَد أبو أولادي وأنا أحترمه، ما زلنا أماً وأباً لأروع طفلتين وسنبقى صديقين".