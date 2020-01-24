منّة عرفة تثير ضجة بعد ظهورها لأول مرة برفقة علي غزلان

أثارت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة جدلًا واسعًا بعد ظهورها لأول مرة برفقة اليوتيوبر علي غزلان، رغم نفيها تمامًا خطوبتهما أو ارتباطهما، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 51، وذلك من أجل دعمه ومساندته لحظة توقيع كتابه الجديد "مدمن نجاح".

وتسبب ظهور منة عرفة وعلي غزلان سويًا في تدافع كبير من الجمهور وزحام حولهما، للحصول على توقيعها على كتابه الأول الذي طرحه في المعرض، وجاء تجمع الجمهور للاحتفال بالتقاط صور تذكارية معهما الأمر الذي أدى إلى تدخل أمن المعرض وتنظيم حركة الجمهور لمنع التدافع والفوضى.

وشاركت الكاتبة المصرية أسماء علاء الدين مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" ظهرت فيه برفقة منة عرفة، وكان علي غزلان منشغلًا مع الجمهور للتوقيع على نسخ كتابه الجديد، وأثار ظهورهما الجدل كونهما نفيا من قبل أي علاقة خطوبة تجمعهما سويًا.

وانتشر مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عمرو عبد العزيز وهو يمزح مع منة عرفة وعلي غزلان ويبارك لهما على خطوبتهما، في إشارة للسخرية من الشائعة التي طاردتهما وقال: "خطب البنت خطب البنت، بس مقلناش ليه للبنت"، فرد عليه اليوتيوبر على غزلان قائلًا: "اتفضحنا" ودخل في نوبة ضحك مع الفنانة الشابة.

وتكهّن بعض رواد التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما سويًا أن الثنائي قد ارتبطا ولا يريدان إعلان الأمر حاليًا، مشيرين إلى اعتمادهما طريقة تقليدية لإثارة الجدل حولهما واتباع بعض الفنانين في علاقاتهم الخاصة، فيما طالبهم البعض بالإعلان الرسمي سواء كان الأمر ارتباطًا أم خطوبة لحسم الجدل حول تناول علاقتهما الشخصية.

ونشر علي غزلان صورًا للجمهور الكبير الذي توافد على توقيع كتابه "مدمن نجاح"، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلقّ بالقول: "ألف حمد وألف شكر ليك يارب كتاب مدمن نجاح زي الزلزال اللي هز معرض الكتاب في أول ساعات من أول يوم معرض الناس اللي اشترت الكتاب النهاردة مستني رأيكوا واللي لسه مشتراش هستناك كل يوم في معرض الكتاب شكرًا لثقتكوا وكلكوا فوق دماغي من فوق".

وكان "فوشيا" قد تواصل مع منة عرفة في اتصال هاتفي، لتوضح حقيقة ما إذا كانت سترتبط باليوتيوبر المصري خلال الفترة المقبلة، فأجابت قائلة: "أنا وغزلان أصدقاء مقربون للغاية، وكل ما يجمعنا علاقة طيبة في حدود الصداقة لا أكثر"، وأضافت: "إذا كان هناك أي ارتباط أو ما شابه سوف أعلن الأمر، ولن أخفي ذلك عن جمهوري ومتابعيني".

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يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد كل الشواهد على وجود علاقة عاطفية تجمعهما؛ إذ أوضحت مصادر مقربة من الفنانة الشابة، أن الأخيرة تتكتّم على الأمر، لحين حدوثه بشكل رسمي، ومن ثم ستقوم هي بنفسها بالإعلان عنه.

ومنذ بداية العام الجديد، بدأت الفنانة منة عرفة بنشر صور لها مع اليوتيوبر المعروف علي غزلان، وصفها كثيرون بالعاطفية والرومانسية، والتي تشير إلى وجود قصة حب تجمعهما خلال الفترة الحالية

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