شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة بشعار "نمبر وان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان محمد رمضان سيارته الجديدة أمام جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهرت السيارة مرسوم عليها شعار "نمبر وان"، الذى اشتهر به الفنان رمضان بعد طرحه فيديو كليب "نمبر وان"، ونشر عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، فيديو لسيارته من جميع الجهات وفى الخلفية من الفيديو أغنية نمبر وان وعلق قائلا: "واحدة من سياراتى، شكرا لكم".

وبالأمس هنأ النجم محمد رمضان رجال الشرطة المصرية، فى عيدهم، والذى سيحل غدا السبت 25 يناير، حيث نشر محمد رمضان صورة له ببدلة سوداء، وعلق عليها "كل سنة ونسور مصر بخير... نسر الصعيد".

وقدم محمد رمضان قبل عامين مسلسل قام فيه بدور ضابط شرطة يدعى زين، وهو مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحا كبيرا فى رمضان 2018.

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سيارة محمد رمضان الجديدة

وكان محمد رمضان قد طرح، أغنيته الجديدة "كازانوفا" بمشاركة المطربة يسرا الجندى، الاثنين الماضى، وحققت الأغنية 500 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، حيث قدم قبل أغنية كازانوفا 15 أغنية، واحدة منها تخطت 200 مليون مشاهدة وثلاثة تخطوا 100 مليون.



صور السيارة

وحقق الفنان محمد رمضان نجاحا كبيرا فى حفله الأخير بدبى، والذى أقيم قبل عدة أيام بمركز التجارة العالمى، وشاركه فى الغناء النجم المغربى سعد لمجرد وسط حضور كبير من الجمهور.

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016.