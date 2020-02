شكرا لقرائتكم خبر عن مصور يتهم كيم كاردشيان بالسرقة بسبب صورتها مع كانى ويست.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان، اتهامًا بالسرقة، فى قضية رفعها ضدها مصور يدعى سعيد بولدن، بسبب نشرها صورة التقطها تجمع كيم وزوجها كانى ويست، دون أخذ موافقته، ويطالب بولدن فى دعواه بأن تدفع له "كيم" الأرباح التى جنتها من وراء منشورها.

ونشرت كيم كارداشيان صورة على إنستجرام لنفسها برفقة زوجها كانى ويست، فى لحظة رقص بحفل فى عام 2018، إلا أن المصور الذى التقط الصورة زعم فى دعوى قضائية بنيويورك أن النجمة لم تطلب موافقته قبل استخدام الصورة فى أكتوبر 2018، ويدعى المصور سعيد بولدن فى دعوى قضائية بانتهاك حقوق الطبع والنشر، أنه التقط الصورة لكيم كاردشيان وكانى ويست، فى يونيو 2018، خلال حفل استماع لألبومه الجديد "Nasir".



مصور يتهم كيم كاردشيان بالسرقة

بعد بضعة أشهر، انتقدت كاردشيان الصورة التى أعجب بها أكثر من 2 مليون شخص من متابعيها على إنستجرام، الذين يبلغ عددهم الآن 157 مليونًا، فيما يزعم "بولدن"، المصور المقيم فى لونج آيلاند، أنه يحق له الحصول على تعويضات غير محددة لاستخدام عمله، حيث يقول المصور أن كيم كاردشيان تجاهلت حقوقه بشىء من اللامبالاه.

ورفع بولدن الدعوى، يوم الأربعاء، فى محكمة بروكلين الفيدرالية ضد كل من نجمة"Keeping Up with the Kardashians" وعلامة ملابسها الداخلية Skims، فيما لم يرد وكيل كاردشيان على الفور على طلب موقع " pagesix" بالتعليق.



كيم كاردشيان وزوجها كانى ويست

كانت شقيقة كاردشيان، كلوى كاردشيان، هى نفسها مستهدفة لدعوى قضائية مماثلة رفعت فى عام 2017 فى المحكمة الفيدرالية فى لوس أنجلوس بواسطة مصور مختلف، كان قد التقط لها صورة مع أختها الكبرى كورتنى كاردشيان، بمطعم دافيد جروتمان فى كومودو فى ميامى، ونشرت كلوى، تلك الصورة على إنستجرام فى عام 2018، وقد توصلت الأطراف فى القضية إلى تسوية غير معلنة.