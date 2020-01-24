شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "الليدى ويزو" نجمة مسرح مصر بنظارة ومكياج فى لوك جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، جمهورها بإطلالات مختلفة تغلب عليها الكوميدية وتعلق عليها بطريقتها الساخرة، ولكن هذه المرة أطلت الفنانة "ويزو" فى "لوك جديد" لم تعتد على الظهور به أمام متابعيها، ونشرت صورة جديدة لها على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، وهى ترتدى نظارة شمسية وتضع مكياج مختلف عن المألوف ولها وعلى رأسها "كاب" لتظهر فى إطلالة شتوية مختلفة.



ويزو

واكتفت "ويزو" نجمة مسرح مصر، بنشر الصورة على حسابها، وتركت التعليق لجمهورها، حيث تفاعل متابعيها مع الصورة فور نشرها وأبدى جمهورها إعجابه بـ"اللوك" الجديد لفنانته الكوميدية، فيما لم يستطع البعض الآخر التعرف عليها نظرا لاختلاف شكلها.

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ويزو فى اطلالة جديدة

يذكر أن الفنانة ويزو رزقت بمولودها الأول فى العام الماضى 2019، واستقبلته بدعوة ورسالة كوميدية تعكس خفة ظلها التى اعتادها الجمهور، حيث نشرت صورة إنيميشن لطفل بدين، وعلقت عليها "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. ربنا رزقنا بالأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الكابتن أو الظابط أو المستشار.. اللى ربنا كاتبهوله هايشوفه.. إسماعيل شريف حسنى.. نورتنا وزودتنا ويارب تبقى ابن بار بأبويك وإحنا نبقى بارين بيك ياعيونى".

دينا محسن الشهيرة بـويزو ممثلة مصرية، تخرجت من كلية التربية بجامعة عين شمس، وبدأت التمثيل من خلال المسرح في مسرحيات (صالون مدام إيمان) و(بلوتيكا)، لكنها نالت شهرة كبرى عندما عملت مع الفنان أشرف عبد الباقي في سلسلة عروض (تياترو مصر) المسرحية، وهو ما أهلها للعمل فيما بعد في السينما من خلال أفلام (جيران السعد، جوازة ميرى).

وشاركت ويزو فى مسلسلات عدة منها الدخول فى الممنوع، إحنا صغيرين أوى يا ماندو، الكبير قوى كضيفة شرف، وكابتن أنوش، ولمعى القط، وخلصانة بشياكة مع الفنان احمد مكى والثانى شيكو وهشام ماجد، ومؤخرا شاركت ويزو خلال موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسل "الواد السيد الشحات" بصحبة الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن حيث ظهرت كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات العمل.