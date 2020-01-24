كارول سماحة تغنى الليلة فى جامعة مصر للعلوم احتفالاً بعيد الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الليلة بعيد الشرطة بتنظيم الحفل الغنائى الساهر الذى تحييه نجمة الأغنية العربية كارول سماحة على مسرح الجامعة، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .
وبهذه المناسبة وجهت الجامعة الدعوة لمجموعة من رجال الشرطة لحضور هذا الحفل الذى يعد أول نشاط فنى يتم تنظمه خلال العام الجديد تزامناً مع الاحتفالات بعيد الشرطة التى تأتى انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى وفى اطار انشطة المسئولية المجتمعية وفى مقدمتها "عيد الشرطة" الذى يمثل أهمية كبرى فى المجتمع وهو ما دفع إدارة الجامعة أيضاً الى توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا اروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل تحقيق الامن والاستقرار فى مواجهة قوى الشر والجماعات الارهابية المتطرفة .
كارول سماحة
حفل النجمة كارول سماحة يأتى فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة، وتستهدف فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.
وسيقام الحفل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يسع ١٢٠٠ مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.
خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم ولتكنولوجيا
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