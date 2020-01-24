شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز مطلقة ولديها ابن 7 سنوات فى "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "ونحب تانى ليه"، بأحد المراكب النيلية فى الزمالك، وتظهر ياسمين بدور سيدة كانت متزوجة من النجم شريف منير ولديها ابن منه عمره 7 سنوات، ونشبت إلى خلافات أدت إلى الطلاق، وتتطور الأحداث وتكشف طبيعة العلاقة بينهما بعد الانفصال خصوصا مع وجود ابن وذلك فى اطار اجتماعى.

ويشارك فى مسلسل "ونحب تانى لية" بجانب ياسمين عبد العزيز كل من الفنان شريف منير وكريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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المسلسل من إنتاج سينرجى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وهو العمل الذى الثالث الذى يجمع ياسمين عبد العزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما سويًا مسلسلات "هربانة منها" من إخراج معتز التونى، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام على.

ومن ناحية أخرى يواصل مؤلف العمل عمرو محمود ياسين كتابة حلقات المسلسل، حيث سلم أول 13 حلقة من العمل، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، على أن يسلم باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن رغبة الجهة المنتجة في بدء تصوير المسلسل والانتهاء منه في أقرب وقت تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.