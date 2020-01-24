تزوج تحية كاريوكا ورحل بجلطة في المخ.. من هو فايز حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والمخرج والممثل فايز حلاوة، الذي ولد في مثل هذا اليوم 24 يناير عام 1932، بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1954، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية والذي تخرج منه عام 1958، ليتجه إلى العمل بالمسرح في أوائل الستينيات.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان فايز حلاوة:

- شارك في العديد من المسرحيات منها (بلاغ كاذب) عام 1962، والتي شارك بتأليفها وإخراجها وكذلك التمثيل بها.

- توالت بعدها أعماله خاصة في المسرح والتي من أبرزها (الثعلب فات، قهوة التوتة، نيام نيام).

- له عدة تجارب بالعمل في السينما والتلفزيون منها (حمام الملاطيلي، شقلباظ).

- تزوج من الفنانة القديرة تحية كاريوكا.

- قالت الفنانة رجاء الجداوي إن خالتها تحية كاريوكا تعرفت على فايز حلاوة بعد طلاقها من محرم فؤاد، وتعرفت عليه في منزل زوزو ماضي في عمارة عثمان أحمد عثمان، وكان فايز حلاوة يعمل في الإذاعة.

- قال الناقد طارق الشناوي، إن زواج فايز حلاوة من تحية كاريوكا أثمر عن مسرح تحية كاريوكا، وهو عبارة عن وهج لتحية كاريوكا، واصفا كتابة وإخراج تحية كاريوكا بالمتوسطة، لكن سبب نجاح المسرح هو وهج تحية كاريوكا.

- حكي الناقد طارق الشناوي، أن عمه مامون الشناوي، وصف علاقة فايز حلاوة بتحية كاريوكا قائلاً: "خدها عضم ورماها لحم" في إشارة منه لزيادة وزنها.

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- قالت الفنانة رجاء الجداوي في برنامج "هنا العاصمة"، إنه تشاجر مع الفنانة تحية كاريوكا، وخرجت من بيتها بملابس الصلاة، وقالت إن تحية كاريوكا رفضت أن تعيش مع أحد، وذهبت لتعيش في شقة في حارة بجوار "حسونة البقال" في شارع الدقي.

الشناوي

- وافته المنية عام 2002 إثر تعرضه لجلطة في المخ.

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