تراند اليوم : أول صورة لـ "نانسي عجرم" بعد التحقيق مع زوجها في قضية القتل

شاركت المطربة نانسي عجرم، متابعيها صورة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" برفع علامة النصر، اعتبرها البعض تحمل إشارة إلى براءتها في قضية مقتل شاب سوري أثناء محاولته اقتحام فيلته قبل أسبوعين.

والصورة هي الأولى منذ الحادث الذي فجر ضجة واسعة وأثار اتهامات ضدها، وكانت من كواليس برنامج "ذا فويس كيدز" الذي تشارك فيه. وظهرت نانسي عجرم في الصورة وهي ترفع علامة النصر.

وربط المتابعون بين صورة نانسي بعلامة النصر وتزامنها مع أول جلسات التحقيق مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في قضية قتله لمقتحم منزلهما، السوري محمد الموسى.

وكشف استجواب الهاشم أمس، مفاجأة من العيار الثقيل

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، استجوب الهاشم لمدة ثلاث ساعات، واتخذ بعد ذلك قرارا بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في العاشر من شهر مارس المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من العاملين لدى زوج نانسي عجرم للاستماع إلى إفاداتهم.

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وأضاف أن "داتا" الاتصالات أظهرت أن القتيل اتصل حوالي ثلاث مرات بعيادة الدكتور فادي الهاشم قبل حادثة مقتله، لكن المصادر لم تكشف تفاصيل الحديث الذي دار بينهما خلال هذه الاتصالات، خاصة وأنه تبين أن هناك اتصالا استغرق 4 دقائق.

من جهتها أعلنت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن "الجلسة للاستماع إلى أقوال الهاشم في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب السوري محمد الموسى وقتله".، مشيرة إلى أنه "خلال الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه".

وتابعت أنه "تبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور، ولكن من الواضح أن التعامل بالملف اصبح أكثر جدية".