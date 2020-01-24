صور.. " شاهين .. الكنز الثمين" على شاشة DMC مساء اليوم الجمعة

مغامرة مثيرة خاضها فريق العمل بفيلم "شاهين .. الكنز الثمين " "الذى ستذيعه قناة DMC في الخامسة من مساء اليوم الجمعة.

وكان الفريق بقيادة المخرج سامح خضير، توجه إلى قلب الصحراء الغربية بصحبة عدد من البدو ، للبحث عن الكنز الطائر المعروف بالصقر شاهين.

يرصد الفيلم مظاهر الطبيعة الساحرة في جنة مصر المنسية المعروفة بالصحراء الغربية، من خلال الرحلة التى رافق فيها فريق العمل البدو لاصطياد الصقر شاهين، الذى يصفونه بأنه أرفع الطيور شأنا وأعلاها مكانة وأكثرها سرعة وأقواها في حدة البصر

و أكد المخرج سامح خضير أن محاولات الفريق لرصد عملية صيد الصقر شاهين لم تكن سهلة، واحتاجت لوقت طويل وصبر وانتظار ، حتى تمكن فريق العمل من تسجيل تلك اللحظة الاستثنائية ، حينما تمكن أحد البدو من اصطياد صقر كبير هو بطل الفيلم

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واستمرت رحلة فريق العمل لمدة أسبوعين كاملين تم خلالها رصد عملية الاعتناء بالصقر و تدريبه ، وقام الفريق بإجراء عدة حوارات مع البدو حول استخدام الصقور في اصطياد

فرائس وطرائد الصحراء

وأشار إلى أن الفيلم يلقي الضوء على ظاهرة صيد الصقور في الصحراء الغربية، ويكشف عن كنوز مصر المخفية فيها، بالإضافة إلى أنه يقدم دعوة لمقاومة الصيد الجائر ،مشيرا إلى أن ثقافة الحفاظ على التوازن البيئى تسللت إلى وعى معظم البدو، الذين أكدوا انهم مجرد هواة صيد، ولا يهدفون إلي الربح أو الاتجار بالصقور ، بدليل أنهم قاموا بإطلاق الصقر بعد أسبوعين من تدريبه والاعتناء به

فيلم" شاهين ..الكنز الثمين " تصوير مصطفي الشافعى، قراءة تعليق محمد عبد الرحمن ، سيناريو محمد مسعد ، مونتاج أحمد خيري ، مدير إنتاج محمد على ، ورؤية فنية وإخراج سامح خضير