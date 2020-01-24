بالفيديو- سباق قوي بين أصالة وسميرة سعيد وراغب علامة وأحلام

ميرنا وليد - بيروت - تشهد الحلقة الجديدة من توب 10 الفن هذا الأسبوع، دخول أغنيات جديدة على السباق، منها أغنية الفنان اللبناني ​راغب علامة​ الخليجية "كان غيرك أشطر"، أغنية الفنانة السورية ​أصالة​ "شامخ"، وأغنية الفنان السوري ​وفيق حبيب​ "صباحو"، ولا تزال أغنية الفنان المصري ​محمد رمضان​ "رايحين نسهر" تحقق النجاح وتنافس بقوّة أغنية الفنان المصري ​تامر حسني​ "حلو المكان" الخاصة بفيلمه الجديد "​الفلوس​".

ويستمرّ السباق بين الأغنيات التي تحظى بأعلى نسبة إستماع على التطبيقات الموسيقية ومشاهدات على يوتيوب، منها أغنية الفنانة الإماراتية ​أحلام​ "أنا ما أدري عن الناس" التي أطلقتها في الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس.

ويشار الى أن برنامج "Top 10 الفن" يستند في تحديد مراتب الأغنيات إلى نسبة المشاهدة عبر يوتيوب، ونسبة الإستماع للأغنية عبر التطبيقات الموسيقية والـ Live Streaming، وعرضها على المحطات التلفزيونية والإذاعات اللبنانية.

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