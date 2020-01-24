نادية لطفي تطلب السماح من ابنة ماجدة

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان استقرت الحالة الصحية للممثلة نادية لطفي وطمأنت محبيها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: أنا اليوم أفضل من الأمس .. وتعافيت من النزلة الشعبية التي حدثت ليه. وأضافت: رغم تحسني لكن وقع وفاة الفنانة ماجدة كان سيئا عليّ لأنها أستاذة ولها بصمات وتاريخ فني سيظل مرتبطا بالوطن وبالعروبة التي قدمت لها نماذج على الشاشة.
الا ان الرسالة الاهم التي أرادت ايصالها هي اعتذار موجه الى ابنة الراحلة ماجدة وقالت : أرجو من غادة نافع (ابنة الفنانة ماجدة) أن تسامحني لعدم تواجدي في العزاء.
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