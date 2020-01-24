ماجد المصري صفع سيدة وطردها خارج غرفته لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​ماجد المصري​ أنه صفع إحدى السيدات خلال مجيئها لمشاهدته في مسرحية كان يشارك فيها اما هذا التصرف جاء بعد ان دخلت إلى غرفته خلال إجرائه لحوار صحافي وبدأت تتعدى حدود الأدب واللياقة أمام الصحافي‏ وقال أنه صفعها بشدة وأمسك بها ثم ألقاها خارج غرفته، لأنه فقد أعصابه بسبب الشتائم التي كانت تتوجه بها اليه

وعندما سئل اذا تعرض للضرب قال ماجد أنه ضُرب مرة واحدة في حياته على يد ملاكم في طنطا، أيام دراسته في الجامعة، وبسبب هذا الأمر لم يذهب ‏لنفس الجامعة مرة أخرى.‏ حديثه هذا جاء خلال حلوله ضيفاً على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه منى عبد الغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، على قناة "cbc"