ميرنا وليد - بيروت - أحدثت شابة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو لها للقائها صدفة بالفنان العراقي ​كاظم الساهر​، إذ أنها وخلال لقائهما وإلتقاطها الصور معه، كان لافتاً إستعراضها الوشم الموجود على ظهرها، وهو عبارة عن اسم كاظم الساهر بالإضافة إلى مقطع من أغنية "اش جابرك على المر"، وهي من أشعار نزار قباني.

وكتبت الفتاة: "أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، ففي حين أثنى البعض على تصرفها هذا، مشيرين إلى أنه يعبّر عن مدى حبّها لفن الساهر ووصفو تصرفها بـ"الجنون"، إنتقد البعض الآخر هذا التصرف معتبرين أنّ ما قامت به ليس أمرًا معقولاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معجبة "مجنونة" تثير الجدل بما فعلته خلال لقائها صدفة بـ كاظم الساهر-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.