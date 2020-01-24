تراند اليوم : ممثلة تكشف تفاصيل إجبارها على ممارسة الجنس مع منتج شهير

لازالت الفضائح الجنسية تطارد منتج هوليود الشهير، هارفي وينشتاين، والذي يخضع للمحاكمة حاليًا بعد رفع العديد من الدعاوى ضده بتهم الاغتصاب.

وقالت الممثلة “هيذر كير” في مقابلة مع برنامج “الدكتور أوز” من المقرر أن تبث اليوم، إن “وينشتاين” أجبرها على القيام بممارسات جنسية خلال اجتماع معها.

وأضافت: “عندما دخلت، رمقني صعودًا وهبوطًا، وكان غاضبًا لأن ثديي كانا صغيرين. لم يستخدم هذه العبارة، لكنه قام في الأساس بفحصي قطعة قطعة، وأخبرني أن أجلس”.

وروت كيف أنها قامت بملاعبته جنسيًا، عبر إخراج قضيه، وممارسة الجنش الشفوي معه.

وكانت “هيذر” في بداية حياتها الفنية، قد ظهرت في برامج من بينها “The Fact of Life”، لكنها كانت تتطلع إلى خطوات أكبر في حياتها المهنية.

لكنها أشارت إلى أنها توقفت عن ذلك بعد لقائها به. وكانت واحدة من اللواتي تحركن لمقاضاة قطب هوليود لأول مرة في عام 2017.

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وأشارت إلى أن هناك شيئًا واحدًا لم تكشفه في ذلك الوقت، إذ أنه “أجبرني على إمساك قضيبه، بي خلف مؤخرة رقبتي وسحب رأسي إلى أسفل في حضنه، حيث مارست الجنس الفموي”.

وكشفت تفاصيل ما دار معها خلال المقابلة، قائلة: “قال لي سوف تنامين معي. سوف آخذك إلى الحفلات وسوف أعرضك على رجال آخرين، سوف تنام معهن، لأن ذلك سوف يساعد على تقدمك”.

وحصدت “هيذر” النجاح فيما بعد كمدربة بالوكالة في البرامج التلفزيونية بما في ذلك Moesha و Minor Adjustments في السنوات التي تلت تعرضها للاعتداء المزعوم، لكنها لم تسع لتحقيق حلمها في هوليوود.

وكان المنتج المتحرش توصل قبل أسابيع لاتفاق مبدئي – يقتضي موافقة المحكمة-، مع المتحرش بهن يدفع بموجبه لهن 25 مليون دولار مقابل عدم اعتباره مسؤولًا عن اتهامات الاعتداءات الجنسية التي وجهت له ويرفضها.

ويواجه عملاق إنتاج الأفلام، البالغ من العمر 66 عامًا، عقوبة لا تقل عن السجن 10 أعوام وتصل إلى السجن مدى الحياة، إذا ثبتت إدانته بارتكاب الجرائم.