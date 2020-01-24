تراند اليوم : بالصور.. فنانة مصرية تثير ضجة بـ”مايوه” وسيجارة

أثارت الممثلة المصرية منة عرفة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إنتشار صورة لها مرتدية المايوه.

وما أثار الجدل أكثر تواجد سيجارة فى يدها، الأمر الذى سبب صدمة جديدة لرواد السوشيال ميديا.

ودائما ما تثير عرفة الجدل مع كل ظهور لها، تارة بسبب ملابسها مما يجعلها محور إنتقاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على إعتبار أنها لا زالت في أذهانهم الطفلة خفيفة الظل، التي وقفت أمام الممثل المصري أحمد حلمي في فيلم “مطب

صناعي”، وتارة أخرى بسبب علاقتها العاطفية من قبل مع إبن أحد الممثلين، ومؤخراً مع الممثل والكاتب المصري علي غزلان.