نيقولا معوض.. محقق ذكي يتتبع جرائم القتل في “العودة”

متابعة بتجــــــــــرد: يعود النجم نيقولا معوض إلى الدراما اللبنانية من خلال بطولة مسلسل “العودة”، والذي سينطلق على قناة MBC 4 بداية من 2 شباط/فبراير المقبل، كما يستعد النجم لإطلاق فيلمه السينمائي المصري الأول “ماكو” في السينمات المصرية خلال 2020.

ويجسد نيقولا في “العودة” شخصية المحقق كريم معلوف، الذي يبحث في جرائم قتل يظنها كل من حوله أنها حوادث عادية، ولكن حدسه كمحقق يسير في اتجاه مختلف، فهل يصل إلى قاتل، أم هو مجرد موهوم؟

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نيقولا معوض نخبة من نجوم الدراما نذكر منهم دانييلا رحمة، إيهاب شعبان، وسام فارس، رودريج سليمان، ريم خوري، هيام أبوشديد، ليزا الدبس، رنين مطر، وإيلي متري. مسلسل “العودة” إخراج إيلي السمعان وتأليف رائد أبوعجرم، والمعالجة الدرامية لطارق سويد ومن إنتاج إيجل فيلمز.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوراً توعوياً في مصر، حيث أصبح مؤخراً سفيراً للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر عام 2019