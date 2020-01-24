تايلور سويفت تكشف عن حروبها الفنية ومرض والدتها في فيلمها الجديد

متابعة بتجــــــــرد: أطلقت النجمة تايلور سويفت عبر صفحتها على تويتر الفيديو الدعائي لفيلمها الوثائقي الجديد Miss Americana الذي يعرض على نتفليكس في الـ31 من يناير الجاري، كاشفة النقاب عن بعض الخطوط العريضة للعمل الذي يرصد حياتها فنياً وإنسانياً.

ويتناول الفيلم بحسب المقطع الدعائي، والذي تخرجه لانا ويلسون، غياب سويفت عن الأضواء والشهرة لعام قبل أن تعود مؤخراً وتحصد النجاحات والجوائز الفنية، كما يتطرق العمل إلى كيف باتت صوتاً يحارب لأجل حقوق الفنانين، واحترام الناس، خاصة أنها انتفضت سابقاً في وجه سبوتيفاي وأبل ميوزيك ومنتجي ألبوماتها لأمور تتعلق بحقوقها الفنية والمالية، مع عزمها أن تكون في الجانب الصحيح والخيّر حينما يذكرها التاريخ.

أما إنسانياً، فتكشف فيه عن إصابة والدتها أندريا بورم في المخ، وسط تطلع أسرتها للخطوات المقبلة للمساعدة في شفاء أمها.

وأكدت أنه تم تشخيص إصابة والدتها بورم في المخ بينما كانت تخضع للعلاج من السرطان، الذي عانى من والدها أيضاً منذ أعوام، مشيرة إلى أن تلك الأحداث جعلت أسرتها تمر بأوقات عصيبة، ما يجعلها دوماً مستعدة للأسوأ في حياتها وعلى أتم الاستعداد لتقبله، بحسب حوارها مع “فاريتي”.