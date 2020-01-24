الممثل الأميركي كوبا غودينغ الى المحكمة بسبب التحرّش الجنسي

متابعة بتجـــــــــرد: تبدأ محاكمة الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور المتهم بالتحرش الجنسي بثلاث نساء في 21 نيسان، وفق أمر قضائي صدر منذ أيّام في مانهاتن.

واتهم جونيور البالغ من العمر 52 عاماً، بملامسات غير مرغوب فيها في ثلاث حوادث منفصلة.

ففي أيلول 2018، تلمّس امرأة بطريقة غير مرغوب فيها في مطعم إيطالي في مانهاتن. وفي الشهر التالي، لمس مؤخرة امرأة أخرى في نادٍ ليلي، ثم في حزيران 2019، لامس صدر امرأة ثالثة في حانة فندق في نيويورك.

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ودفع هذا الممثل الحائز على جائزة “أوسكار” كأفضل ممثل بدور ثانوي سنة 1997 عن أدائه في فيلم “جيري ماغواير” ببراءته من التهم الست الموجهة إليه، ومن بينها ثلاث تهم رئيسية تعرضه كل منها للسجن سنة واحدة.

وسمح القاضي كورتيس فاربر من المحكمة العليا لولاية نيويورك منذ أيّام، للادعاء باستدعاء امرأتين أخريين لتكونا شاهدتين في المحاكمة، خصوصاً أنّهما تزعمان أنهما كانتا ضحيتين لجونيور لكن الوقائع المتعلقة بهما لا تخضع لإجراءات جنائية.

من ناحية أخرى، حكم فاربر ضد السماح بشهادة 17 امرأة أخرى كان المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس يرغب أيضا في أن يدلين بشهادتهن، وذلك لتجنب “التحيز غير المبرر” ضد غودينغ.