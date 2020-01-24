فايا يونان تستعد لحفلٍ مشترك مع جون ليجند

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""الخليج 365"" من بيروت: تشارك النجمة السورية فايا يونان في الحفل الضخم الذي سيحييه النجم العالمي جون ليجند (John Legend) من تنظيم MBC بالشراكة مع "مهرجان دبي للتسوق" مساء الجمعة 31 يناير في "قاعة كوكا كولا أرينا". حيث ستقدم إلى الجمهور المتعدد الجنسيات أعمالها إلى جانب النجم العالمي في المدينة الإماراتية التي تشهد فعاليات وحفلات متنوعة منذ بداية السنة الجديدة.

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