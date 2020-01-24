شكرا لقرائتكم خبر عن تارة عماد أحدث المنضمات لـ"ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة تارة عماد لأبطال مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز الذى انطلق تصويره أمس الأربعاء بأحد المراكب النيلية بالزمالك، وجمعت المشاهد الأولى بين كريم فهمى وشريف منير وبطلة العمل، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، وتاليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سركة سينرجى، وتم الانتهاء من كتابة 13 حلقة من العمل.

وفى سياق آخر تنتظر تارا عماد استئناف تصوير مشاهدها الأخيرة فى فيلم "شريط 6" الذى تشارك فى بطولته الى جانب خالد الصاوى، خالد أنور، نانسى صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجى، وضيوف شرف وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

وكانت آخر أعمال تارة عماد فى دراما رمضان مشاركتها فى مسلسل "لمعى القط" مع النجم محمد إمام الذى عرض فى رمضان 2017، وتشارك فى مسرحية "علاء الدين والعفريت" مع النجم أحمد عز الذى عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض للمخرج مجدى الهوارى.