شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تقدم الدراما الاجتماعية بتوقيع عمرو محمود ياسين ومصطفى فكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجربة درامية جديدة للعام الثاني على التوالي، يخوضها المخرج مصطفى فكرى في دراما رمضان المقبل، وذلك مع النجمة ياسمين عبد العزيز من خلال مسلسل " ونحب تانى ليه" ، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو محمود ياسين، حيث يعد المسلسل التجربة الثانية لمصطفى فكرى فى دراما رمضان، إذ قدم من قبل تجربته الأولى مع الفنان حسن الرداد من خلال مسلسل "الزوجة 18" ، الذى عرض فى شهر رمضان الماضي.

واستطاع مصطفى فكرى أن يقدم عدة أعمال ناجحة خلال السنوات الماضية، لعل أبرزها الجزء الأول والثانى والثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف صديقه عمرو محمود ياسين، حيث اسندت له الشركة المنتجة للمسلسل اخراج أغلب القصص فى الجزء الثالث، والذى لاقى نجاحاً كبيرا وقت عرضه.

وتأتى استعانة ياسمين عبد العزيز بمصطفى فكرى وايضا عمرو محمود ياسين، هذا العام لرغبتها فى تقديم دراما اجتماعية ، وتحديدا التى تخص المرأة المصرية، وهو ما نجح فيه الثنائى خلال نصيبى وقسمتك باجزائه الثلاثة.

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ويعرض لمصطفى فكرى حاليا مسلسل "حشمت فى البيت الابيض" على منصة watch it ، من بطولة بيومى فؤاد واسلام جمال ومجموعة كبيرة من الممثلين، وهى تجربة مختلفة وخطوة جديدة لوضع قدماً ثابتة ضمن المخرجين الذين فرضوا اسماؤهم على الساحة حاليا.

وأبرمت شركة "سينرجى" التعاقد مع كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.