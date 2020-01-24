في ذكرى ميلاده من هو محمود السباع شرير "حسن ونعيمة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود السباع، الذي ولد في مثل هذا اليوم 24 يناير عام 1911، واشتهر بعدد من الأدوار الهامة، منها شخصية "بوادي" في فيلم "لاشين" وشخصية "المخبول" في "الفتوة" وشخصية "عطوة" في حسن ونعيمة، وغيرها.

نرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن محمود السباع:

- تخرج من معهد التمثيل.

- سافر إلى بريطانيا لدراسة الإخراج.

- شارك لأول مرة في بطولة فيلم "نشيد الأمل" لكوكب الشرق أم كلثوم.

- عمل مذيعًا بداية من عام 1954.

- شغل منصب مراقب للمسلسلات بالتلفزيون المصري عام 1962.

Advertisements

- في عام 1967 تم تعيينه مديرًا للمسرح الكوميدي.

- قدم الفنان محمود السباع في مسيرته الفنية 68 عملاً بين المسرح والتلفزيون.

- أشهر أدواره عطوة في فيلم "حسن ونعيمة".

- آخر أعماله فيلم "البيضة والحجر" عام 1990، حيث جسد شخصية الدجال "سباخ".

- أخرج 9 أعمال مسرحية وإذاعية كان أولها المسلسل الإذاعي "فدان طماطم"، وآخرها المسلسل الإذاعي "أبو سريع".

- كتب السيناريو والحوار لبعض الأفلام منها: (هدمت بيتي 1946)، و(غدر وعذاب 1948)، و(المرأة 1949).

​- رحل عن عالمنا في 27 فبراير 1989 ولم يشاهد فيلم "البيضة والحجر" الذي عُرض بعد وفاته.