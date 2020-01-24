جنات عن ابنتها: أنا آخر حد في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة المغربية جنات إن ابنتها شديدة التعلق بجدتها ووالدها، مضيفةً: "أنا آخر حد في حياتها".

وأضافت جنات، في لقائها مع برنامج The Insider بالعربي، أن شعور الأمومة لم يغير بها كثيرًا لأن والدتها هي التي تربي ابنتها معها.

وتزوجت جنات من المحامي المصري المعروف محمد عثمان في عام 2017، ورُزقت منه بابنتها جنات.