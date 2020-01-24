تراند اليوم : المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع أروما لأنتاج أعمال درامية جديدة

اعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن تعاقدها على عملين دراميين جديدين مع شركة أروما و يمثلها الأستاذ تامر مرتضى رئيس مجلس الأدارة وذلك للعرض على القنوات المختلفة للمجموعة سواء على التلفزيون أو المنصة الرقمية واتش ات، والمسلسلين هما “إلا أنا” و”التحقيق”.

و كشف حسام صالح المتحدث الرسمى باسم المتحدة أن مسلسل “إلا أنا” هو مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور أحداثها فى عدة حلقات تصل إلى 60 حلقة، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها لتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح و كفاح المرأة و العنف ضد المرأة و نظرة المجتمع للمرأة المطلقة) .

قصة “إلا أنا” فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب و مخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق ,تامر عشري , محمود كامل , محمد أسامة, محمد جمعة,سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان , أمين جمال , ريم القماش , محمد الدباح , محمد محرز , عمرعبد الحليم.

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أما مسلسل الغموض والإثارة فيدور حول رواية “تحقيق” و التى أخفي كاتبها هويته عن عمد ووضع لها مدة صلاحية محددة لإرتباط أحداثها بأحداث في الواقع، ومن خلال تأسيس “نظرية التوازن” التى تجسد سبعة عناصر لنعم الحياة (الصحة، المال، الجمال، ﺍلعقل، ﺍلزوجة، الولد، الستر) وتفترض ان النشاط الزائد لأحد هذه العناصر يتسبب فى “نظرية الآفة” و هو ما دفع الكاتب شخصيات الرواية لإرتكاب أفعال غير طبيعية في حق أنفسهم والآخرين. طالب في كلية الهندسة يبدأ قراءة الرواية والتحقيق في ألغازها وفك رموزها مستخدماً مهاراته في علم الفراسة والملاحظة لإثبات خطأ “نظرية الآفة”، الأمر الذي يضعه في تحدي صريح بينه وبين الكاتب، رحلة تقوده من متعة المغامرة إلى مفاجآت صادمة، تبدأ كلعبة تنتهي بجناية، ونقطة ينغلق عندها طريق للعودة.

الموسم الأول مكون من 13 حلقه و دراما قصة عبير سليمان، سيناريو وحوار محمد الدباح و يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الشباب و سيتم الكشف عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

و اضاف حسام صالح أن التعاقد مع المنتجين المصريين المميزين هو ما بدأته المجموعة و مستمرة فيه من أجل اثراء المكتبة المصرية للأعمال التى تقدمها المجموعة للمشاهد المصرى و العربى مما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامى و حركته الأيجابية و التى تنعكس على كافة العاملين فى مجال الأعلام