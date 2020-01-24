بحضور حميدة ولبلبة.. نادى السينما الإفريقية يحتفل بذكرى ميلاد يوسف شاهين

الجمعة 24 يناير 2020

في إطار احتفال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية "نادى السينما الأفريقية"، للاحتفاء بذكرى ميلاد يوسف شاهين والذى يحل غدا السبت 25 يناير، يقوم نادي السينما الأفريقية والذي يقام بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم الجمعة بالاحتفال بذكري ميلاد شاهين فى مصر تمام الساعة السادسة مساء بمركز الأبداع، وذلك بحضور محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر والنجمة لبلبة والفنانات سهير المرشدى ورجاء حسين و سلوى محمد على عضوا اللجنة العليا للمهرجان وسيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسينى مدير المهرجان والمنتج جابي خورى.



ومن المقرر عرض عرض فيلم هاملت الإسكندراني حول علاقة المخرج الراحل يوسف شاهين بهاملت وهو عرض عالمي أول للفيلم إخراج مني غندور كما يتم عرض فيلم شاهين المرمم حديثا "عودة الأبن الضال".

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كما يتضمن برنامج عروض الأفلام في إفريقيا ( الأرض ) ( باب الحديد ) ( هاملت الإسكندراني ) في (ناميبيا ، أوغندا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، السودان ، بروندي ، تنزانيا ، كينيا ، مالاوي ، توجو ومصر ).

وفي مصر يتم عرض فيلمي (هاملت الإسكندراني) (عودة الأبن الضال ) في (15) محافظه داخل مصر يوم الجمعة 24 يناير بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

وفي نفس موعد الاحتفالية بمركز الإبداع بالقاهرة ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الجمعة 24 يناير فى السادسة مساء ويعتبر هذا الحدث هو الأول من نوعه لمخرج مصرى داخل القارة السمراء ومصر.