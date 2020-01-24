شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر بطل فيلم نيتفلكس الجديد عن الموسيقار ليونارد بيرنشتاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الاستقرار على النجم برادلى كوبر للقيام بدور البطولة فى الفيلم الجديد، الذى سيدور حول حياة، ليونارد بيرنشتاين، الموسيقار والملحن الأمريكى، الذى توفى فى 14 أكتوبر من عام 1990، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، الفيلم سيعرض على شبكة نيتفلكس، ولم تعلن الشبكة عن موعد بدء الإنتاج بعد.

وسيقوم بإنتاج الفيلم الجديد أكثر من شركة إنتاج، منهم باراماونت، التي لديها قائمة من المنتجين، بما في ذلك مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج وإيما تيلنجر كوسكوف وتود فيليبس، بالإضافة إلى كريستى ماكوسكو كريجر من شركة Amblin التي ستئارك في الإنتاج أيضا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وبالرغم من ذلك أكدت شبكة نيتفلكس على أن الفيلم الجديد، لن يكون تجارى لبيع أسم بيرنشتاين، لكنه لإضافة بعض المعلومات عنه للأجيال الجديدة، التي لا تعرف كثير من المعلومات عن الموسيقار.

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كما ألغت شبكة نيتفلكس مسلسل الرعب Marianne، وذلك بعد موسم واحد من عرضه، حيث طرح في 13 ديسمبر من العام الماضى 2019، وحاز المسلسل على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع "imdb"، ولم تكشف نيتفلكس عن سبب إلغاء المسلسل، وتكون الموسم الأول من 8 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thetimeshub".

مسلسل الرعب Marianne هو عمل فرنسى، من بطولة فيكتوار دو بوا، لوسي بوجينة، تيفاين دافيو، رالف أموسو، بيلامين عبد المالك، مهدي مسكار، ألبان لينوار، ميراي هيربستماير، كورين فالانكوجن، باتريك داسومكاو، بيير أوسيدات، أورور بروتين.

ويدور مسلسل الرعب Marianne، حول إيما، كاتبة الرعب الفرنسية الشهيرة والناجحة، المجبرة على العودة إلى مسقط رأسها، وذلك بعد أن بدأت المرأة التي طغت أحلامها منذ خمسة عشر عاماً في الظهور، وكما هو واضح أن العمل الذي تكتبه هو عمل خيالي، لكن ما مقدار الحقيقة؟، التي تظهر في أحلامها وواقعها؟.