شاهد برومو جديد للموسم السابع والأخير من Star Wars: The Clone Wars

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة ديزنى + عن طرح أول تريلر للموسم السابع والأخير، من سلسلة Star Wars: The Clone Wars، التي ستصل لـ شاشات العرض بداية من 21 فبراير المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، وتدور سلسلة الرسوم المتحركة بين أحداث Star Wars: Attack of the Clones و Star Wars: Revenge of the Sith..

حيث يقوم المسلسل أيام زمن الحرب بين لأنكين سكاي ووكر وأوبي وان كينوبي ويودا، بالإضافة إلى ظهور شخصيات جديدة إلى الموسم السابع والأخير Star Wars، بما في ذلك المتدرب في Anakin Ahsoka Tano ، والكابتن Rex.

مسلسل الرسوم المتحركة من بطولة أصوات توم كين، مات لانتر، دي برادلي بيكر، جيمس أرنولد تايلور، اشلي اكشتاين، ماثيو وود، كوري بيرتون.

تم عرض المسلسل في البداية على شبكة Cartoon Network لمدة خمسة مواسم قبل أن ينتهي في 2013 ويعود للموسم السادس على Netflix في عام 2014، حسبما نشر التقرير على موقع " tvseriesfinale".

كما أعلنت Disney Plus، عن فيلم قصير يحمل اسم "Lamp Life"، مستوحى من فصة فيلم Toy Story، حيث سيدأ عرض الفيلم القصير يوم 31 يناير الجارى، حيث ستقدم + Disney.

الفيلم أُطلق عليه Lamp Life وستدور قصته حول بو بيب، الشخصية التى كانت غائبة فى الفيلم الثالث من ملحمة toy story ولم تعد إلا فى النسخة الرابعة.

وحقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 إيرادات وصلت إلى مليار و18 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 21 يونيو الماضى.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس، كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.