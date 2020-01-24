كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حنان مطاوع عن مسلسل "بنت القبائل": نص مميز ومخرج متمكن من أدواته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن الأسباب التي جذبتها للمشاركة في مسلسل "بنت القابئل" وعن المشاهد الصعبة التي واجهتها في المسلسل.

وقالت مطاوع خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية "لبنى عسل" إن العناصر التي جعلتها توافق على دورها في مسلسل "بنت القبائل" كثيرة بداية من شركة سينرجي المحترم، إضافة إلى النص المميز ومخرج العمل المتمكن من أدواته، خاصة في المسلسلات التي تحاكي المجتمع الصعيدي، وبشكل عام الدور لا يقاوم لأن به اغراءات قوية جداً.