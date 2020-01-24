شاهد.. جوهرة بالهوت شورت و “اه يا حنان”!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 05:51 صباحاً - نشرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ جوهرة مقطع فيديو جديد لها أطلت فيه بإطلالة مثيرة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي تستعرض اطلالتها حيث ارتدت هوت شورت مع قميص على انغام اغنية “اه يا حنان”.

وعلقت جوهرة على الفيديو كاتبة “اه يا حنان.. اشتقت لك لبنان ولاجمل اللحظات التي عشتها في حياتي هناك”.

يذكر أن جوهرة كانت قد اثارت الجدل بعد انتشار فيديوهات مسربة لها ظهرت فيها في أوضاع مخلة وإباحية مع شاب زعم بعد ذلك أنه زوجها.